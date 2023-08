L'attaquant du Paradou AC et de l'équipe nationale A', Merouane Zerrouki s'est engagé pour trois saisons avec le CR Belouizdad (Ligue 1 de football Mobilis), a indiqué le club algérois champion d'Algérie saison 2022-2023 sur sa page facebook officielle.

Le désormais ex-buteur paciste âgé de 22 ans, devient donc la huitième recrue du Chabab, après : Oussama Darfalou, Ishak Boussouf, Zineddine Boutmane, Raouf Benghit, Mamado Samake, Abderahmane Meziane et enfin Achraf Boudrama.

"Je remercie la direction du Chabab et à sa tête son président pour l'accueille qui m'a été réservé et j'espère être à la hauteur des aspirations des supporters belouizdadis d'autant plus que ma famille appartient à ce club mythique. Je donnerais le meilleur de moi-même pour décrocher tous les titres mis en compétition la saison prochaine.", a déclaré Zerrouki au site du club algérois.