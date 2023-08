Le MC Alger s'est envolé jeudi pour la France pour effectuer un stage de préparation, en vue de la nouvelle saison footballistique 2023-2024, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 15-16 septembre, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 Mobilis jeudi dans un communiqué.

Au cours de ce regroupement prévu dans la région de Rennes en Bretagne, les coéquipiers de Tahar Fathallah disputeront une série de matchs amicaux contre des clubs locaux. Sur le plan de recrutement, le "Doyen" est en train de dominer le marché des transferts, en engageant jusque-là cinq joueurs : l'ailier international Youcef Belaïli (ex-AC Ajaccio/ France), l'attaquant Sofiane Bayazid (ex-USM Khenchela), le défenseur Djamel Benlamri (ex-Al Wasl FC/ Emirats arabes unis), le milieu de terrain ivoirien Mohamed Zougrana (ex-ASEC Mimosas/ Côte d'Ivoire), et le jeune attaquant Meslem Anatouf (Académie/FAF).

D'autres joueurs sont annoncés comme potentielles nouvelles recrues, il s'agit de du milieu offensif international Mehdi Zerkane (ex-Nîmes Olympique/ France), de l'attaquant Karim Sabouni (ex-MSP Batna), ou encore du milieu offensif Ammar El-Orfi (ex-NC Magra).

En revanche, le club s'est passé des services de plusieurs joueurs à l'image du gardien de but Farid Chaâl, du défenseur Boualem Mesmoudi, des milieux de terrain Aziz Benabdi et Tayeb Mahmoudi, ou encore de l'attaquant Ali Haroun. Le Mouloudia, qui a renouvelé sa confiance à l'entraîneur français Patrice Beaumelle, a bouclé la saison 2022-2023 à la 3e place au classement final, derrière le CR Belouizdad, champion pour la quatrième fois de rang, et le CS Constantine, vice-champion.