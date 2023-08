L'international algérien Youcef Belaïli, libre de tout engagement depuis quatre mois, s'est engagé avec le MC Alger jusqu'en 2025, a annoncé mercredi soir le club de Ligue 1 professionnelle de football Mobilis.

Après deux expériences avec l'AC Ajaccio et Stade brestois 29 (Ligue 1 française de football), Belaïli (31 ans) fait son retour dans le championnat algérien, qu’il avait quitté il y a huit ans où il évoluait alors avec le club de l'USM Alger.

Entre-temps, l'international algérien qui compte 49 sélections et neuf buts inscrits, a joué pour Angers Sco, l'ES Tunis, Al-Ahli et le Qatar SC et remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 avec les Verts. Il retrouvera notamment son coéquipier en équipe nationale, Djamel Benlamri (33 ans) qui a signé un contrat de deux saisons. Le Mouloudia, qui a renouvelé sa confiance à l'entraîneur français Patrice Beaumelle, a bouclé la saison 2022-2023 à la 3e place au classement final, derrière le CR Belouizdad, champion pour la quatrième fois de rang, et le CS Constantine, vice-champion.