Le reflux gastro-oesophagien (RGO) touche un adulte sur 6. Si l'on identifie aisément les aliments à éviter, on ignore souvent que certaines boissons sont tout aussi irritantes pour l'estomac.

Le sphincter situé en bas de l'oesophage est un anneau qui s'ouvre pour laisser passer la nourriture et qui se referme ensuite. Mais quand il se relâche, il laisse remonter le contenu acide de l'estomac, ce qui peut provoquer des brûlures. C'est ce qu'on appelle le reflux gastro-oesophagien (ou RGO).

COMMENT LIMITER LES SYMPTÔMES DU REFLUX ?

Le reflux est sans doute la plus commune des maladies du système digestif (on estime qu'un adulte sur 6 en souffre et que tous les bébés ont un reflux physiologique). Le principal traitement consiste à limiter les symptômes en évitant ce qui les déclenche. Parmi les principaux aliments mal tolérés citons : le vinaigre, les cornichons, les plats épicés, les agrumes, les tomates, la menthe ou encore les oignons.

Mais si l'on identifie aisément les aliments qui irritent les muqueuses, on prête beaucoup moins attention aux boissons que l'on ingurgite. Or, certaines d'entre elles incitent l'estomac à produire encore plus d'acide gastrique, ce qui déclenche une pression sur le sphincter... et les immédiates remontées acides.

QUELLES SONT LES BOISSONS INTERDITES ?

• Le café et le thé : en raison de leur teneur en caféine (que l'on trouve dans le café mais aussi dans le thé), qui aggrave le reflux.

• Le chocolat : il contient à la fois de la caféine et du cacao, qui aggravent tous deux le reflux.

• Les jus d'agrumes : jus d'orange ou de pamplemousse sont à éviter car leur acidité irrite les muqueuses déjà sensibilisées.

• L'alcool : à éviter pour deux raisons. D'abord il détend le muscle situé en bas de l'œsophage, laissant remonter le contenu acide de l'estomac. Mais aussi il stimule l'estomac et le pousse à produire plus d'acide.

• Les boissons gazeuses : pas seulement les sodas contenant de la caféine mais toutes les boissons enrichies en gaz car les petites bulles se dilatent dans l'estomac, créant une pression sur le sphincter.

LES BOISSONS À PRIVILÉGIER EN CAS DE REFLUX

• Le thé au gingembre : le gingembre est un pansement naturel pour l'estomac car il aide à réduire la production d'acide gastrique. La boisson idéale : du thé déthéiné avec du gingembre frais et une touche de miel en guise d'édulcorant.

• Le lait d'amande : à préférer au lait de vache car la haute teneur en matières grasses de ce dernier peut aggraver les symptômes du reflux. Le lait d'amande, à l'inverse, est alcalin et peut neutraliser l'acidité de l'estomac.