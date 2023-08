Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé vendredi, indécis après un rebond de l'indice des prix de gros en juillet aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a avancé de 0,30% à 35.281,40 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,68% à 13.644,85 points et le S&P 500 s'est replié de 0,11% à 4.464,05 points.

L'indice des prix de gros a augmenté de 0,3% sur un mois en juillet, alors que les analystes s'attendaient à +0,2% et que les prix avaient été stables le mois d'avant. Ce sont les coûts des services (+0,5%) qui ont tiré la hausse, montrant que l'inflation est encore présente.

L'inflation générale en juillet sur un an, annoncée jeudi, a accéléré à 3,2%, contre 3% et 3,3% attendu. Si les paris des investisseurs misent à une écrasante majorité pour un statu quo des taux de la Fed en septembre, les chances d'une hausse en novembre ont un peu augmenté vendredi (33%), selon les calculs de CME Group sur les produits à terme. Sur le marché obligataire, les taux se tendaient nettement.

Celui à 10 ans s'inscrivait à 4,16% vers 20H10 GMT contre 4,10% la veille. A la cote, le secteur technologique a conduit la baisse. Les fabricants de semi-conducteurs ont conclu nettement dans le rouge. AMD a rendu 2,41%, Nvidia -3,62%, Micron Technologie -1,64%. Tesla a lâché 1,10% à 242,65 dollars et Meta a cédé 1,34% à 301,64 dollars, sans doute sans rapport avec le fait que le patron du constructeur de véhicules électriques et de X (ex-Twitter) Elon Musk a annoncé qu'il comptait organiser son combat avec le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg en Italie.

Le Dow Jones quant à lui a été soutenu par les laboratoires Merck (+1,80%) et le groupe pétrolier Chevron (+2,01%). Les poids-lourds de la distribution qui sont au programme de la semaine prochaine pour la publication de leurs résultats se sont maintenus dans le vert à l'instar des hypermarchés Walmart (+0,59%), de la chaîne de bricolage Home Depot (+0,52%) et l'enseigne de supermarchés Target (+0,10%).

Le groupe Tapestry qui chapeaute les marques Coach et Kate Spade, a gagné 1,30% après avoir perdu presque 16% la veille alors qu'il a annoncé le rachat de Capri, maison mère de Michael Kors et Versace. Capri a cédé 1,41% après une envolée de 55% jeudi. La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase s'est délestée de 2,85% à 81 dollars alors que l'image du secteur a encore souffert. Vendredi, un juge de New York a renvoyé en prison Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme déchue FTX, pour n'avoir pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle.