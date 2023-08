Un montant de 19,5 millions dinars d’indemnisation a été alloué aux céréaliculteurs et osiériculteurs sinistrés de la wilaya d’Ouargla souscrits à la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), a-t-on appris jeudi des responsables de la Caisse.

Les indemnisations ont été accordées aux agriculteurs assurés activant au niveau des régions agricoles des daïras de Hassi-Messaoud, Sidi-Khouiled, N’goussa et Ouargla ayant subi des pertes et dégâts, dont la dégradation des équipements d’irrigation agricole, pompes et pivots, et la destruction des serres suite aux vents violents ayant balayé la région cette saison et l'année écoulée, a déclaré le directeur de la CRMA, Djelloul Zâabat.

Le responsable de la Caisse a déploré le fait que de nombreux agriculteurs, notamment céréaliculteurs et maraîchers, n’ont pas été indemnisés, car non souscrits à la CRMA, avant d'appeler l’ensemble des agriculteurs à opter pour la culture d’assurance agricole qui, a-t-il expliqué, "ne représente pas un fardeau pour l’agriculteur, mais une protection contre les différents risques guettant les récoltes".

La Caisse régionale de mutualité agricole coiffe territorialement les wilayas d’Ouargla et de Touggourt au travers de six agences implantées dans les deux régions.