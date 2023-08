Le groupe Sonatrach a annoncé, mercredi dans un communiqué, que le concours de recrutement organisé, du 7 au 13 juillet dernier, dans les wilayas d'Adrar et de Timimoun, a donné lieu à la sélection de 266 candidats. "Sonatrach informe l'ensemble des participants au concours de recrutement organisé dans les wilayas d'Adrar et de Timimoun du 7 au 13 juillet 2023, que la liste des candidats retenus a été publiée au niveau des deux Agences locales d'emploi (ANEM) d'Adrar et de Timimoun, ainsi que sur les pages de réseaux sociaux des agences en question", lit-on dans le communiqué.

A ce propos, le groupe Sonatrach a fait état de "1.322 candidats convoqués par l'ANEM via la plateforme numérique OGC, ont participé au concours de sélection organisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'emploi de Sonatrach au titre de l'année 2023", précisant que "le concours s'est soldé par la réussite de 266 candidats pour les 474 postes à pourvoir". Selon le communiqué, "les postes qui restent à pourvoir seront programmés au titre des prochains quotas de recrutement dans les deux wilayas d'Adrar et de Timimoun, en vue de combler les besoins de l'entreprise au niveau de ses structures".

Le groupe a également invité les candidats retenus à "se présenter aux structures de nomination, d'après les listes diffusées dans les deux agences d'emploi, en vue d'entamer les opérations de placement et commencer le travail". La Direction de communication de Sonatrach a appelé à suivre le déroulement de ce concours organisé dans les deux wilayas d'Adrar et de Timimoun, via le lien suivant : https://vu.fr/GCqZ. Sonatrach a, enfin, réitéré "son plein engagement à garantir l'égalité des chances entre tous les candidats et la transparence dans les concours de recrutement", conclut le communiqué.