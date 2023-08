La wilaya de Mostaganem table sur une production de plus d’un demi-million de quintaux de tomates saisonnières, au titre de la saison agricole 2022-2023 a-t-on appris, mercredi, de la Direction des services agricoles (DSA).

La même source a indiqué que la campagne de récolte de tomates saisonnières (champs), qui a ciblé cette année 1.600 hectares de superficies agricoles dédiées à cette filière, table sur une production pouvant atteindre 534.620 quintaux.

A l’heure actuelle, selon un bilan provisoire du service de l’organisation de la production et de l’appui technique, 960 ha de superficies cultivées (64 pc) ont été récoltés, donnant lieu à une production estimée à 534.620 quintaux, soit un rendement estimé à 347 quintaux à l’hectare.

En ce qui concerne les tomates industrielles, la même source a fait savoir que la campagne de production propre à cette récolte, lancée durant la première décade du mois de juillet dernier, tire à sa fin, après avoir atteint un taux de récolte de 92 pc.

Les agriculteurs ont procédé, durant cette période de production, à la collecte d’environ 175.000 quintaux de ces variétés de tomates, avec un rendement estimé à 800 quintaux à l’hectare, prévoyant une récolte pouvant atteindre, à la fin de la campagne, 190.000 quintaux, a ajouté la même source.

Il est possible pour les producteurs, ayant bénéficié du soutien de l’Etat et trouvé des difficultés d’orienter leurs récoltes vers les unités de production industrielle de transformation, de les diriger vers l’une des nouvelles unités de transformation se trouvant dans la wilaya de Relizane, voisine de la commune de Sidi Khettab, après la signature de contrats avec cet opérateur économique.

La filière de ce produit alimentaire de large consommation dans la wilaya de Mostaganem a connu, durant ces dernières années, un bond qualitatif en termes de volume de production, grâce à la maitrise des techniques, l’extension de la superficie des terres agricoles, du soutien de l’Etat aux producteurs et des opérations de vulgarisation et de suivi prodiguées par les services agricoles, ce qui a permis de réaliser une production abondante, laquelle est écoulée de manière continue tout au long de l’année sur les marchés locaux et nationaux, a-t-on souligné.