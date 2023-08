Le musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara a commémoré jeudi le 65e anniversaire de la bataille "Djebel Stamboul 2" qui a eu lieu entre Bouhanifia et Sig dans la même wilaya et où 45 chouhada sont tombés au champ d’honneur. A cette occasion, des expositions ont été organisées mettant en exergue à travers des affiches, des livres et des documents, des faits d’armes de cette bataille historique dans la région de "Djebel Stamboul" dans la zone 6 de la Wilaya V historique, le 10 août 1958.

Un film documentaire traitant des résultats de cette bataille historique a été projeté, appuyé de témoignages vivants de plusieurs moudjahidine qui y avaient participé, outre la distribution de dépliants et l’animation de communications sur cet évènement. Parmi les causes à l’origine du déclenchement de cette bataille, précédée par une première au mois de juillet 1957, des opérations de ratissage au "Djebel Stamboul", a-t-on évoqué, rappelant que deux katibate de l’Armée de libération nationale (ALN) commandées par Adib Miloud et Kouider Mehenni ont livré combat contre les forces d’occupation françaises.

Les pertes au sein de l’armée coloniale française se sont élevées dans cette bataille à 160 soldats tués, un avion de guerre abattu et de nombreux camions détruits, a-t-on ajouté.