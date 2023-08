Les cours du pétrole ont reculé jeudi, freinés par les réductions de l'offre des pays exportateurs et le maintien de l'inflation américaine. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a perdu 1,31% à 86,40 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour

livraison en septembre, a baissé de 1,87% à 82,82 dollars.

De leur coté, les prix du gaz naturel européen ont repris leur souffle

jeudi après leur envolée de la veille.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence

européenne, a perdu 5,73% pour terminer à 37,54 euros le mégawattheure

(MWh), non loin de son plus haut prix en près de deux mois.

La veille, le TTF a bondi de plus de 28%, sa plus forte hausse en une

séance depuis l'explosion des prix du gaz début 2022 provoquée par le début

de la crise en Ukraine et les craintes d'interruption d'approvisionnement

en gaz russe du continent européen.

Les cours de mercredi ont été poussés par l'annonce d'un appel à la grève

sur les plateformes offshore de gaz naturel liquéfié (GNL) de Woodside dans

l'Ouest australien, qui fournissent à elles seules plus de 10% de

l'approvisionnement mondial de GNL chaque mois.

Des employés de l'américain Chevron pourraient également se joindre au

mouvement.