Le chef de la police nord-irlandaise s'est dit jeudi "profondément désolé" après des fuites de données exposant l'identité de milliers de policiers dans la province britannique où les

forces de l'ordre restent la cible de violences sporadiques.

La police nord-irlandaise a indiqué mardi qu'un document détaillant

notamment les noms et grades de quelque 10.000 policiers avait été publié

par erreur en ligne la veille et avait pu être visible par le public

pendant trois heures. Elle a aussi annoncé quelques heures plus tard

qu'elle enquêtait sur un vol de documents, dont l'un comprenant les noms de

plus de 200 agents et personnels administratifs.

Lors d'une conférence de presse jeudi à Belfast, le chef de la police

nord-irlandaise Simon Byrne s'est dit "profondément désolé" après ces

"fuites de données d'ampleur industrielle".

"Le pire scénario que nous envisageons serait que des tiers tentent

d'obtenir ces données pour intimider, corrompre ou même nuire à nos agents

et à notre personnel", a-t-il dit.