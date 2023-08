L'Union européenne (UE) a "condamné dans les termes les plus forts" l'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat à l'élection présidentielle en Equateur, dénonçant jeudi "un crime odieux".

"L'UE réitère son engagement total à soutenir la démocratie équatorienne

et à contribuer aux efforts visant à garantir des élections démocratiques

pacifiques", alors même qu'une mission d'experts électoraux de l'UE se

trouve actuellement en Equateur, a déclaré le chef de la diplomatie de

l'UE, Josep Borrell, dans un communiqué.

"Ce tragique acte de violence est une attaque contre les institutions et

la démocratie en Equateur (...) il faut que tous les candidats aux

élections bénéficient de mesures de protection rigoureuses afin de garantir

un processus électoral libre et démocratique", a souligné le responsable.

Fernando Villavicencio a été assassiné à la fin d'un meeting électoral

mercredi soir à Quito. L'Equateur a instauré l'état d'urgence tout en

maintenant la date du premier tour du scrutin au 20 août dans le pays

andin.

"Les auteurs et organisateurs de ce crime odieux doivent être traduits en

justice", a insisté M. Borrell, exprimant "la solidarité" de l'UE et

rappelant la coopération apportée par les Européens à l'Equateur dans sa

lutte contre la violence liée à la criminalité organisée.