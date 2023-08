Les autorités australiennes ont réitéré leur ferme opposition aux colonies implantées dans les Territoires palestiniens occupés, les qualifiant "d'illégales et contraires au droit international".

S'exprimant mercredi devant le Parlement de son pays, la ministre

australienne des Affaires étrangères, Penny Wong a indiqué que le

gouvernement australien a décidé désormais "de renforcer sa ferme

opposition aux colonies" de l'entité sioniste en Palestine.

"Ces colonies sont illégales au regard du droit international et

constituent un obstacle important à la paix", a affirmé la cheffe de la

diplomatie australienne.

Ella a ajouté que le gouvernement australien a décidé également de

réintroduire dans sa littérature les mots: "Territoires palestiniens

occupés,

El Qods-Est et Ghaza".

"En adoptant cette terminologie, nous clarifions que la Cisjordanie, El

Qods-Est et Ghaza, étaient occupées par l'entité sioniste après la

guerre de 1967 et que l'occupation se poursuit", a-t-elle précisé,

réaffirmant la position de l'Australie en faveur de la solution à deux

Etats.