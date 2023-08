La Russie a lancé vendredi une fusée Soyouz emportant une sonde à destination de la Lune, donnant le coup d'envoi de sa première mission vers cet astre en près de 50 ans.

La fusée avec la sonde Luna-25 a décollé à l'heure prévue à 02H10 heure de

Moscou (23H10 GMT) depuis le cosmodrome de Vostotchny en Extrême-Orient,

selon les images diffusées en direct par l'agence spatiale russe Roscosmos.

Selon une source au sein de Roscosmos, citée par les médias, l'agence

prévoit un alunissage de la sonde autour du 21 août.

L'engin, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission de

"prélever (des échantillons) et analyser le sol", ainsi que de "mener des

recherches scientifiques à long terme", a indiqué l'agence spatiale russe.

Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire russe,

post-soviétique. La dernière mission vers la Lune remonte à 1976, à

l'époque de l'URSS, pays pionnier de la conquête spatiale.

Cette mission est importante pour le secteur spatial russe de plus en plus

concurrencé par les Etats-Unis, la Chine mais aussi des initiatives

privées, comme celles de Space X, du milliardaire Elon Musk.