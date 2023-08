Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a émis une directive à l'intention des walis des 14 wilayas côtières, portant

réaménagement des horaires de surveillance des plages par les agents de la

Protection civile, en les avançant d'une heure le matin et en les décalant

d'une heure le soir, indique jeudi un communiqué du ministère.

"Afin de garantir la sécurité des estivants et assurer leur protection

contre les risques de noyade, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du territoire a émis une directive à

l'intention de l'ensemble des walis des 14 wilayas côtières portant

renforcement des mesures relatives à la surveillance des plages", lit-on

dans le communiqué.

Ces mesures prévoient notamment "la prolongation des horaires de

surveillance assurés par les agents de la Protection civile, en les

avançant d'une heure le matin, et en les décalant d'une heure le soir",

précise-t-on de même source.

L'adhésion des citoyens demeure, ajoute le communiqué, "le meilleur moyen

pour mettre fin à la série de victimes des noyades, et ce, par l'adoption

d'une attitude responsable et vigilante, en évitant la baignade dans les

plages non surveillées et les plans d'eau, tout en veillant au respect des

consignes de sécurité".