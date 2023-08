Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a rencontré, au terme de la visite de travail qu'il effectue à Washington, chargé par le président de

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des opérateurs économiques ainsi

que des hommes d'affaires américains, membres du Conseil d'Affaires

algéro-américain, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a présenté, devant les participants à cette

rencontre, un exposé détaillé sur la dynamique économique que connaît

l'Algérie, dans le cadre des réformes prometteuses initiées par le

président de la République, passant en revue les indicateurs de

développement atteints par notre pays ces dernières années, "lesquels

témoignent d'une nette amélioration de la situation économique et

financière de notre pays", note la même source.

Le ministre a également évoqué "les principaux axes de la politique

ambitieuse de l'Algérie en matière d'incitation et d'attractivité des

investissements étrangers", rappelant notamment "le nouvel arsenal

juridique adopté dans plusieurs domaines, tels que les hydrocarbures, les

investissements, ou encore la monnaie et le crédit", et citant d'autres

réglementations "à même de renforcer le climat des affaires et de drainer

les investissements étrangers, des réformes saluées par l'administration

américaine dans un rapport publié en date du 26 juillet 2023".

Outre les efforts consentis par le gouvernement algérien et son engagement

à promouvoir le climat favorable aux affaires, M. Attaf a affirmé que

"l'Algérie offrira d'excellents avantages de par sa localisation

géostratégique qui fait d'elle un portail ouvert aux marchés voisins en

Afrique, mais également en Europe et dans le monde arabe", lit-on dans le

communiqué.

Ces avantages, a-t-il poursuivi, "ont été exploités et soutenus à travers

des accords de libre-échange conclus par notre pays avec l'Afrique, l'UE et

le monde arabe".

Dans le même contexte, il a rappelé "les grands projets structurants

lancés par l'Algérie pour renforcer les infrastructures la liant aux pays

voisins, à l'instar des ports et des lignes ferroviaires, en sus de la

promotion des services de transport routier, maritime et aérien".

-- Partenariat algéro-américain : une véritable success-story et lemeilleur reste à venir --

Dans son allocution, le ministre a évoqué l'histoire du partenariat

économique unissant l'Algérie et les Etats-Unis, affirmant qu'il s'agissait

d"'une véritable success-story au fil des quarante dernières années".

Le partenariat entre les deux pays étant principalement axé sur le domaine

de l'énergie qui attire 90% des investissements américains, M. Attaf a

affirmé que "la coopération algéro-américaine en la matière s'annonce

prometteuse, au vu des réserves de gaz naturel et des énormes potentialités

en termes d'énergies renouvelables que recèle l'Algérie, d'une part, et du

fait que les Etats-Unis représentent une puissance technologique et

économique, d'autre part", selon la même source.

Le ministre a, aussi, mis l'accent sur "l'impératif d'ouvrir de nouvelles

perspectives à la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne

l'exploitation des ressources dont dispose notre pays à l'instar de

l'acier, du zinc, du phosphate et d'autres ressources rares".

Dans ce contexte, il a affirmé que le secteur de l'Agriculture constituait

"une opportunité pas encore exploitée pour les investisseurs, notamment

dans le Sud du pays, d'autant que l'Etat algérien entend assurer 3 millions

d'hectares pour tout investissement d'envergure", appelant les hommes

d'affaires américains à "investir dans les techniques agricoles modernes,

les systèmes d'irrigation, les infrastructures de l'agro-industrie et les

technologies des données et de la santé".

Enfin, M. Attaf a affirmé qu'"investir en Algérie est synonyme d'avenir

prometteur dans un pays qui assure toutes les conditions de réussite, en sa

qualité de partenaire fiable", conclut le communiqué.