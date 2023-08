La Suisse a conservé son titre de championne du monde de relais mixte contre-la-montre aux Mondiaux de cyclisme sur route en s'imposant devant la France mardi à Glasgow.

Composée comme l'année dernière de Nicole Koller, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid, l'équipe suisse s'est imposée avec seulement sept secondes d'avance sur la France et 51 secondes sur l'Allemagne, malgré une chute de Reusser en cours de route. Au programme pour la quatrième fois aux Mondiaux, l'épreuve réunit trois hommes et trois femmes par équipe.

Les hommes ont effectué ensemble la première partie du parcours de 40,3 km à Glasgow, avant d'être relayés par les trois femmes.

Dix-huit nations étaient au départ avec la notable absence de la Belgique qui ne s'est pas alignée dans cette épreuve qui n'existe qu'aux Championnats du monde.