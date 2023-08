Les Etats-Unis ont lancé leur campagne de préparation à la Coupe du monde 2023 (25 août-10 septembre) par un large succès, lundi soir à Las Vegas (Nevada) face à Porto Rico (117-74). L'équipe new-look désormais prise en mains par Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors, menait de sept points à la pause (50-43) avant de passer la surmultipliée dans le troisième quart temps (94-61) et d'accentuer l'écart dans le quatrième.

Sept des douze joueurs ont inscrit dix points ou plus. Avec 15 points chacun, l'arrière de Minnesota Anthony Edwards et l'ailier de Brooklyn, Cam Johnson, ont été les deux meilleurs marqueurs.

Les meneurs Jalen Brunson (New York) et Tyrese Haliburton (Indiana) ont ajouté douze rebonds, pour le premier, et douze passes décisives, pour le second, face à Porto Rico, dont l'un des leaders est Tremont Waters (17 points, 5 interceptions).

Team USA est réuni depuis la semaine dernière à Las Vegas et poursuivra sa préparation pour le Mondial en Europe avec un match à Malaga (Espagne) samedi 12 août face à la Slovénie de Luka Doncic avant de prendre part à un tournoi à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) avec des rencontres contre la Grèce (18 août) et l'Allemagne (20 août). Au Mondial, les Etats-Unis affronteront au premier tour la Nouvelle-Zélande (26 août) puis la Grèce (28) et la Jordanie (30) à Manille (Philippines).