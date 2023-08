Un des symptômes de la vieillesse, la perte de dent, serait associée à un risque élevé de démence.

La perte des dents serait liée à un risque de démence plus élevée, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of the American Geriatrics Society. Des conclusions qui doivent alerter les professionnels de santé sur le soin à apporter à la santé buccale des personnes âgées.

Les chercheurs japonais ont mené une étude pendant 5 ans 1566 personnes âgées. Leurs conclusions sont sans appel. En effet, leur étude a révélé un lien statistiquement remarquable entre la perte de dents et le risque élevé de démence. Les scientifiques ont constaté que par rapport aux personnes âgées ayant toutes leurs dents ou presque, les individus ayant de 10 à 19 dents affichent un risque accru de 62% de démence, ceux qui n'ont plus que 1 à 9 dents, un risque accru de 81% de démence, et les personnes édentées présentent un risque accru de 63% de démence.

Selon les chercheurs, la perte de dents diminuerait les entrées sensorielles au cerveau liées à la mastication et accélérerait le risque de démence.

La maladie d'Alzheimer, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), touchent 860 000 personnes et le nombre de malades devrait atteindre deux millions en 2020. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées représentent la première cause de perte des fonctions intellectuelles liée à l'âge.