Nos dents de sagesse chamboulent parfois notre sourire… Comment savoir s’il faut les faire enlever ?

A quel âge s’en préoccuper ? Comment se passe l’intervention ? Les réponses à toutes vos questions.

Dents de sagesse: pas si sages!

Les dents de sagesse tiennent leur nom de l’âge tardif auquel elles commencent à évoluer généralement : vers 13-15 ans. Au nombre de quatre, elles se situent au fond des quatre coins des maxillaires, deux en haut et deux en bas. Elles servent à mastiquer comme les autres molaires.

Chez certains chanceux, elles n’existent pas ! C’est un fait de l’évolution de l’homme. Chez d’autres, elles sont enclavées (elles poussent à l’horizontale) et ne pointeront donc jamais le bout de leur nez. Enfin, dans de nombreux cas, elles peuvent sortir sans causer le moindre souci. Mais si la place manque sur les mâchoires, cela peut chambouler l’ensemble de l’alignement des dents antérieures.

Dents de sagesse: quand elles se réveillent

Quand les dents de sagesse poussent tardivement, les conséquences se font douloureusement sentir. La poussée provoque :

- Des douleurs : les dents de sagesse évoluent et repoussent la gencive. Cela peut créer un « accident d’évolution des dents de sagesse ». Il faudra cautériser, donner des antibiotiques et des bains de bouche pour stopper les dégâts. Les dents de sagesse comportent aussi la particularité de se carier plus facilement car elles sont situées pratiquement sous la muqueuse. Il arrive enfin que le manque de place crée des problèmes d’occlusion qui peuvent se traduire par des douleurs aux oreilles par exemple.

- Des malpositions des dents: si la place manque, les dents de sagesse qui évoluent souvent de manière anarchique (sans suivre la ligne de l’arcade) peuvent repousser les autres dents. Dans ce cas de figure, il faudra sûrement les faire enlever.

C’est pourquoi, il faut s’en préoccuper activement.

Dents de sagesse: à surveiller

Chez l’adolescent et le jeune adulte (de 13 à 25 ans en général), en cas de travaux d’orthodontie, le dentiste sera amené à prendre des radios au cabinet dentaire, le plus souvent à faire réaliser un cliché panoramique chez un radiologue pour faire un état des lieux global.

En effet, l’évolution des dents de sagesse pourrait mettre à mal les plus beaux projets de sourire parfait… Les dents de sagesse sont-elles présentes ? Comment poussent-elles ? Bénéficient-elles d’assez d’espace ?

En les enlevant, ne risque t-on pas de léser le nerf dentaire ou de créer une communication bucco sinusienne ?

Si vous n’avez jamais entendu parlé de vos dents de sagesse jusqu’à l’âge adulte, cela vaut la peine de demander à votre dentiste un petit bilan. Il arrive que des dents de sagesse évoluent très tard (à 80 ans !) même chez des personnes partiellement édentées ! Vos dents de sagesse sont incluses (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas visibles). Il faut alors les « extraire ». Cette intervention (environ 30 minutes par dent) se déroule sous anesthésie locale chez le dentiste ou sous anesthésie générale au bloc opératoire (si vous préférez ou si vous devez faire enlever les quatre en même temps).

Pour minimiser les risques d’infection et limiter les œdèmes (qui durent généralement une petite semaine), vous devrez prendre des antibiotiques et des corticoïdes en prévention. Renseignez-vous bien en amont auprès de votre dentiste pour savoir s’il pratique ce type d’intervention.

Vos dents de sagesse sont sorties. Il s’agit donc de les enlever. L’intervention, plus simple et plus rapide (environ 15 minutes par dent) nécessite aussi une anesthésie locale. Que vos dents de sagesse soient sorties ou qu'elles soient incluses, dans les deux cas, vous devrez certainement prendre des anti-douleurs au moment du « réveil » du produit anesthésiant. Les femmes enceintes ne peuvent pas passer sur le fauteuil pour ce genre de soins.