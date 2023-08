La pièce de théâtre "Lamqam aw el âar" (le sanctuaire ou l’opprobre), de l'association de la promotion des activités culturelles de Batna, représente l’Algérie à la compétition du 19e Festival international du théâtre universitaire de Monastir (Tunisie), prévu du 5 au 13 août, annoncent les organisateurs.

Conçu par Hassan Chiba sur un texte de Seddam Hocine Sahraoui, distingué dans la catégorie "Ecriture théâtrale" à la 17e édition du Prix du président de la République, "Ali Maâchi" pour les jeunes créateurs, le spectacle "Lamqam aw el âar" est programmé pour la soirée du 6 août.

Plaidoyer qui sensibilise sur le retour aux valeurs morales et à l’abandon des pratiques décadentes qui régissent les sociétés primaires et fragiles, le spectacle "met en garde contre les effets dévastateurs de l’ignorance qui amènent les individus vulnérables à sacraliser les croyances charlatanesques qui se nourrissent de tromperies et d’arnaques", explique Hassan Chiba, qui en a également assuré la scénographie. Monté en Arabe et en Tamazight, le spectacle est servi, 60 mn durant, par le trio de comédiens, Abida Belbedj, Ibtissem Bendaïkha et Saddam Hocine Sahraoui, sur une musique signée Rafik Belaïdi (Issam).

Aux côtés de 15 autres pièces de théâtre représentant 13 pays, le spectacle algérien entre en lice pour les différentes distinctions de ce festival qui revient, après une interruption de quatre ans, due à la pandémie de la Covid-19. Des ateliers et des conférences traitant de l’art du comédien et de la scénographie à l’heure du numérique, la projection d’un documentaire, ainsi que des hommages à l’endroit de figures du théâtre, sont également au programme de ce festival, organisé par le Centre culturel universitaire de Monastir.