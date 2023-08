Le Commissariat du Festival culturel international de la miniature et de l'enluminure a appelé les artistes à l'intérieur du pays et à l'étranger à s'inscrire, avant le 1er novembre prochain, à la 13e édition du festival, annonçant la création d'un concours international à cette occasion, indique le comité d'organisation.

Le Commissariat a annoncé, sur son site officiel, le lancement de la 13e édition du Festival culturel international de la miniature et de l'enluminure, ainsi que "la création d'un concours international de miniatures et de l'enluminure", appelant l'ensemble des artistes et personnes intéressées à participer à cet événement artistique dont la première édition remonte à 2008.

Le concours international concernera deux disciplines: la miniature et l'enluminure, sachant que les participants peuvent présenter une seule œuvre au choix, à condition qu'elle soit individuelle et inédite.

Les artistes sont également appelés à utiliser les matériaux autorisés par le comité de sélection des œuvres, et à présenter, le jour de leur participation à l'évènement au niveau de l'administration du festival, des œuvres exclusivement manuelles, sans recourir à des programmes artistiques, à des techniques électroniques ou à des machines d'impression.

Les participants aux deux catégories du concours peuvent consulter les conditions techniques et artistiques exigées sur le site électronique du festival. Présidé par un artiste algérien, le jury de ce concours international sera composé d'artistes algériens et internationaux. Au total, six prix seront décernés aux lauréats des deux catégories, en sus de prix d'encouragement. L'annonce des œuvres lauréates est prévue le 22 novembre prochain.