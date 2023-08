Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé la date du 9 septembre comme date officielle de la rentrée universitaire et de l'ouverture de l'année universitaire 2023-2024, a annoncé, mardi, le Directeur des enseignements du premier et deuxième cycle au ministère, Boukezzata Djamel.

Dans une déclaration à l'APS, M. Boukezzata a indiqué qu'"en vertu du dispositif pédagogique adopté en prévision de la prochaine rentrée universitaire, la date du 9 septembre a été retenue comme date de rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants et les étudiants de deuxième et troisième année, alors que les enseignants sont invités à rejoindre leurs postes le 2 septembre".

Le ministère avait exhorté, lundi dans une circulaire, les présidents des conférences régionales des universités, ainsi que les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, à appeler les enseignants universitaires à rejoindre leurs postes le 2 septembre 2023, pour signer les procès verbaux de reprise de travail. Le 9 septembre 2023 a également été fixé comme date de début des cours au niveau des établissements d'enseignement et de formation supérieurs, pour l'ensemble des cycles, et comme date pour l'annonce officielle de l'ouverture de l'année universitaire 2023-2024".

M. Boukezzata a, en outre, déclaré que la famille universitaire était invitée à "respecter le calendrier du lancement des activités pédagogiques relatives au premier semestre de la rentrée universitaire, indiquant que la période s'étalant du 2 au 8 septembre sera dédié de la définition de ces activités, en particulier celles relatives à l'accueil des étudiants notamment les nouveaux, mais aussi celles prévues pour la planification des réunions préparatoires au niveau des classes, ainsi que celles avec les responsables de filières et de spécialités pour fixer la feuille de route prévue pour le 1er semestre". Cette période sera consacrée, également, à la mise en place des comités pédagogiques et des équipes de formation, à la préparation des calendriers de répartition des charges pédagogiques et au suivi de la disposition des établissements universitaires à enseigner en langue anglaise pour suppléer les éventuelles lacunes. Il s'agit aussi d'élaborer des tableaux explicatifs au profit des étudiants concernant la liste des différentes modules d'enseignement avec leurs coefficients notamment les modules fondamentaux à acquérir pour l'admission.

Ainsi, M. Boukezzata a indiqué que toutes ces opérations "seront réalisées dans le cadre de la politique zéro papier en recourant aux supports numériques dans l'ensemble des établissements universitaires". A propos du déroulement des inscriptions universitaires définitives, le Directeur des enseignements du premier et second cycles, a indiqué que ces inscriptions "ont pris fin pour les étudiants ayant obtenu leur premier choix. Ceux n'ayant pas obtenu le choix parmi les 10 choix sont invités à s'inscrire à distance en attendant l'annonce des résultats prévue le 13 août en cours".

La quatrième étape des inscriptions universitaires débutera le 29 août jusqu'au 5 septembre et sera consacrée à l'examen des cas de transfert. Les entretiens oraux au niveau des Ecoles nationales supérieures des enseignants (ENS) ont eu lieu du 2 au 6 août.

Concernant le dossier des œuvres universitaires, le responsable a indiqué qu'un portail électronique dédié à cet effet (hébergement, restauration et transport) sera ouvert du 19 au 23 août et le traitement des demandes d'hébergement par les directions des œuvres universitaires sera effectué du 24 au 28 du même mois.