Les groupements territoriaux côtiers de la Gendarmerie nationale ont enregistré, du 3 juillet au 5 août, 186 cas d'exploitation illégale des plages qui ont mené à l'arrestation de 108 individus, dont 11 placés en détention, a indiqué mardi un bilan de ce même corps de sécurité.

"96 cas d'exploitation illégale de parkings et 218 cas d'exploitation illégale de lieux de camping ont été enregistrés, donnant lieu à la saisie de 1.703 parasols, 1.697 tables , 4.028 chaises et 569 tentes".

Par ailleurs, "5 accidents de Jet skis et bateaux de plaisance ont été enregistrés, au niveau des plages de Skikda, Annaba, Alger, Tipasa et d'Oran", ayant causé " le décès de 3 individus, et la blessure de 2 autres" , indique le même bilan.