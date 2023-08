L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a annoncé, dans un communiqué, la remise en service de l'ascenseur de Port Said reliant la gare de train d'Alger. "Afin de faciliter davantage les déplacements des citoyens, l'Etusa informe son aimable clientèle de la remise en service le 08 août 2023 de l'ascenseur de Port Said reliant la gare de train d'Alger", est-il indiqué dans le communiqué.

En ce qui concerne les horaires d'exploitation, elles sont de 6h00 du matin jusqu'a 19h00, selon la même source.