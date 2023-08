L'Office national des droits d`auteur et des droits voisins (Onda) a versé "474 millions DA au profit de plus de 2659 auteurs et ayant-droits" au titre des répartitions des droits de reproduction pour l'exercice 2022, a indiqué l'Office dans un communiqué.

L'opération de répartition des droits de reproduction a concerné 2234 auteurs créateurs, 418 ayant-droits et 7 éditeurs de musique dont les œuvres (artistiques et littéraires) sont exploitées par les chaînes de radio et de télévision en Algérie, précise-t-on.

Les rémunérations versées aux auteurs et ayant-droits proviennent des redevances versées par les utilisateurs et exploitants publics de ces œuvres protégées et déclarées auprès de l'Office.