Les cours du brut perdaient du terrain mardi, lestés de l'aversion pour le risque des investisseurs et des inquiétudes autour de la demande chinoise après la publication de données commerciales décevantes dans le pays. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait dans la matinée 1,28% à 84,25 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, abandonnait 1,22% à 80,94 dollars. Les prix du pétrole ont flanché en raison de la faiblesse des données commerciales chinoises, commentent des analystes. Les exportations de la Chine ont dévissé en juillet pour connaître leur plus fort repli en plus de trois ans, pénalisées par une demande atone à l'étranger et le ralentissement économique dans le pays qui fragilisent des milliers d'entreprises.

"Avec le ralentissement de l'économie chinoise, les négociants revoient à la baisse leurs prévisions concernant la demande mondiale de pétrole, ce qui se traduit par une baisse des prix", expliquent les analystes notant en outre une baisse significative des importations de pétrole brut de la Chine sur une base mensuelle.

Les données commerciales chinoises ont aussi déclenché un retour des inquiétudes quant à la santé de l'économie mondiale et donc de l'aversion pour le risque des investisseurs, qui délaissent les actifs comme le pétrole, plus volatil, et se tournent vers les valeurs refuges.