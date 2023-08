Le gouvernement palestinien a condamné les agressions menées dimanche par l'armée

de l'occupation sioniste à Jénine en Cisjordanie occupée, et appelé la communauté

internationale à "intervenir de toute urgence" pour mettre un terme à ces crimes.

Une unité de l'armée sioniste a attaqué dimanche une voiture à proximité du village d'Araba, dans le sud de la ville de Jénine en Cisjordanie.

Trois Palestiniens présents à bord du véhicule sont tombés en martyrs, avait indiqué lundi le ministère palestinien de la Santé. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a affirmé, lors d'une réunion du gouvernement lundi, que "l'occupation, qui persiste à tuer nos enfants chaque jour, doit être traduite en justice", selon un communiqué officiel.

Pour sa part, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné "l'escalade des crimes (sionistes) contre les Palestiniens" par voie de communiqué de presse, et souligné que "l'absence de volonté internationale de paix" exacerbe la situation dans les territoires palestiniens. Rawhi Fatto uh, président du Conseil national palestinien, a de son côté, aussi condamné l'agression sioniste et appelé la communauté internationale à "intervenir de toute urgence et de manière décisive pour mettre fin à cette folie".

Dans la bande de Ghaza, le mouvement de résistance Hamas a publié un communiqué selon lequel le peuple palestinien "fera face aux événements avec toute sa force et sa valeur, et répondra fermement aux crimes et aux transgressions".

Depuis janvier, plus de 200 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les agressions sionistes dans les territoires palestiniens, selon les chiffres officiels.

25 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d’occupation sionistes ont arrêté, très tôt mardi, vingt-cinq (25) Palestiniens au cours d'une nouvelle incursion dans différentes régions en Cisjordanie occupée, a fait savoir le Club du prisonnier palestinien.

Dans un communiqué repris par l'agence de presse palestinienne Wafa, le club du prisonnier palestinien a précisé que "les forces d’occupation sionistes ont pris d’assaut plusieurs régions en Cisjordanie occupée, arrêtant 25 Palestiniens, dont 13 à Ramallah, 3 à El Qods-occupée, 3 à Beit-Lahem, 2 à El Khalil, 1 à Jénine et 3 à Zebabda". La même source a fait observer que "plusieurs parmi les personnes arrêtées sont des ex-détenus".

Les forces d'occupation sioniste mènent des incursions quotidiennes dans les villes et villages palestiniens.