Ethiopian Airlines a annulé ses vols prévus de mercredi à vendredi vers la capitale de l'Amhara, Bahir Dar, dernier aéroport desservi dans cette région du nord de l'Ethiopie secouée par des combats entre armée fédérale et milices locales.

La compagnie nationale avait arrêté depuis la semaine dernière ses liaisons vers les trois autres aéroports régionaux de Gondar, Lalibela et Dessie.

"Ethiopian Airlines souhaite informer ses clients que les vols prévus mercredi, jeudi et vendredi vers Dessie, Gondar, Lalibela et Bahir Dar sont annulés", a annoncé dans un communiqué Ethiopian Airlines, seule compagnie à y assurer les liaisons intérieures grand public. Le gouvernement fédéral a décrété vendredi l'état d'urgence en Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Ethiopie en proie à de violents combats.