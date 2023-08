Les élections sénatoriales en Côte d'Ivoire se tiendront le 16 septembre prochain, a annoncé le président ivoirien, Alassane Ouattara.

"Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux (les conseillers régionaux et municipaux).

Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023", a déclaré dimanche le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, dans un message à la veille du 63e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

"Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité, il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques", a dit M. Ouattara, appelant au "sens de responsabilité de tous les candidats, des partis politiques et de l’ensemble des compatriotes". Pour lui, "la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent des atouts les plus importants pour la stabilité du pays". Par conséquent, soutient-il, les Ivoiriens doivent "maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique".