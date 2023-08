La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié de l'inscription d'un nouvel établissement hospitalier spécialisé (EHS) en tête et cou, a-t-on appris, mardi auprès des services de la wilaya. L'établissement d'une capacité de 60 lits, assurera différentes prestations en relation avec sa vocation à savoir la neurologie, la neurochirurgie, l'ophtalmologie, l'ORL et le maxillo-facial, a indiqué la cellule de communication de la wilaya.

Le chef de l'exécutif, Djilali Doumi, s'est déplacé hier lundi dans la commune de Draa Ben Khedda (10 km à l'ouest de la ville de Tizi-Ouzou) afin d'inspecter l'assiette de terrain devant accueillir le nouvel hôpital, a-t-on ajouté de même source. L'EHS tête et cou sera implanté à proximité de l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque Yacef Omar, et non loin du Centre de lutte contre le cancer.