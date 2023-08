Le CR Belouizdad, club champion d'Algérie en titre, a annoncé lundi soir avoir fait signer pour trois ans le défenseur Achraf Boudrama, en provenance de la formation saoudienne, Al-Qaisumah.

"Je suis très fier de signer pour un grand club comme le CRB, avec lequel j'espère remporter de nombreux titres. C'est ce qui m'a d'ailleurs encouragé à le rejoindre, car son projet sportif est très emballant", a déclaré le joueur dans une interview accordée au site officiel du club, juste après sa signature.

"Plusieurs joueurs originaires de l'Est du pays, comme Kheireddine Madoui, ont bien réussi au CRB, et il s'agit là d'un autre fait encourageant, qui a pesé dans mon choix", a ajouté le joueur de 27 ans, évoquant au passage d'autres aspects positifs, comme "la stabilité" et la présence de tous "les moyens nécessaires" pour réussir. Quelques heures avant la signature de l'ex-défenseur central du MC El Eulma et de l'ES Sétif, le Chabab avait frappé un autre grand coup, en engageant le milieu offensif de l'USM Alger, Abderrahmane Meziane, ayant également paraphé un contrat de trois ans.