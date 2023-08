Une exposition dédiée au patrimoine populaire algérien a été ouverte mercredi au musée national public des arts et expressions traditionnelles palais-Ahmed Bey de Constantine.

L’exposition, organisée dans le cadre de la manifestation "semaine du patrimoine immatériel" placée sous le slogan "le legs populaire algérien, des compétences et connaissances", est marquée par la participation de plus d’une vingtaine d’artisans versés dans différents métiers d’art caractérisant plusieurs régions du pays.

Visitée à son premier jour par un public nombreux venu découvrir et apprécier la valeur et l’exception du patrimoine populaire national des stands reflétant le savoir-faire traditionnel algérien en matière de poterie, art culinaire, habit traditionnel, bijoux traditionnels, la distillation d'eau de fleurs et tapisserie, entre autres, ont agrémenté l’espace du musée Ahmed Bey dont l’architecture ancestrale et raffinée a procuré une empreinte d’originalité à la manifestation.

L'exposition a pour objectif de "faire prendre conscience aux citoyens de l’importance de la richesse et de la diversité de son patrimoine", a déclaré la directrice du musée Ahmed Bey, Meriem Guebailia, qui a précisé que l’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat visant à préserver et à valoriser le patrimoine populaire algérien mobilisant des savoir-faire traditionnel d’exception.

Des visiteurs rencontrés sur place ont salué l’initiative et ont mis l’accent sur son importance dans la préservation du patrimoine populaire algérien, appelant les responsables concernés à multiplier ce genre de manifestation pour cibler le maximum de citoyens et surtout les jeunes.

L’exposition devant se poursuivre jusqu’au 10 août courant est organisée à l’initiative du musée national public des arts et des expressions traditionnelles palais-Ahmed Bey de Constantine en collaboration avec la Fédération de wilaya des artisans algériens, a-t-on fait savoir.

Un concours autour du plat traditionnel Chakhchoukha est au menu de cette manifestation qui a été mise à profit pour faire valoir ce plat qui représente en grande partie l’identité culturelle du pays qui est aussi synonyme de joie. Ce plat populaire algérien, particulièrement préparé dans les wilayas dans l’Est, surtout à Constantine, Sétif, Batna, Mila, Khenchela, M’sila et Biskra, avec des recettes bien particulières et des saveurs spéciales à chacune des régions reflétant la richesse du patrimoine algérien est présent dans de nombreuses célébrations religieuses et fêtes familiales.