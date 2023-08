L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a organisé, jeudi à Alger, une conférence en hommage à la troupe artistique du Front de libération national (FLN), mettant l'accent sur le rôle de ses artistes dans la préservation de la mémoire et de l'identité nationales, et leur engagement à servir la Révolution nationale.

Lors d'une conférence placée sous le thème "L'Artiste et la Guerre de libération", le comédien Hamid Rabia, a souligné que les artistes dans différents domaines culturels (théâtre, musique, chant et cinéma) "ont contribué efficacement au combat et à la lutte des Algériens contre le colonisateur français qui voulait aliéner la culture et la mémoire algériennes".

"Créée en février 1958 sur ordre du haut commandement de la Révolution, la principale mission de la troupe artistique du FLN consistait à faire connaitre la résistance et la lutte du peuple algérien, et son patrimoine culturel séculaire, notamment à travers le théâtre", a-t-il ajouté. Evoquant les débuts de la troupe, raconte M. Rabia, "35 membres s'étaient réunis clandestinement en Tunisie pour fonder la troupe qui s'est élargie, par la suite à 52 artistes, chapeautés par l'Mustapha Kateb, intellectuel et homme de théâtre", rappelant que sa première présentation était intitulée "vers la lumière".

La troupe du FLN était une "ambassadrice de la Révolution et a largement contribué à l'internationalisation de la cause algérienne dans les fora internationaux, à travers l'organisation de tournées dans les quatre coins du monde", a mis en avant M. Rabia, précisant que la troupe comptait à son actif également "les enfants de la Casbah", "les éternels" et "le testament".

L'artiste a rappelé, au passage, les nombreux artistes tombés en martyrs après avoir rallié l'ALN à l'instar de Abdelmadjid Réda et Ali Maachi ainsi que les haltes les plus importantes de la troupe après l'indépendance, notamment la création du théâtre national algérien (TNA). Une exposition photos a été organisée à l'occasion retraçant le parcours de la troupe, ses membres, ses productions et ses tournées à travers le monde. La troupe a donné naissance à une sorte de résistance artistique et culturelle qui a fait connaitre la cause algérienne juste.