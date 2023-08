Plus de 600 motocycles de différentes catégories ont été contrôlées, depuis le début du mois de juillet dernier, par les services de police de Sidi Bel Abbes, donnant lieu à la saisie de 67 motocycles et à la mise en fourrière de 30 autres pour diverses infractions, a-t-on appris, mardi, auprès de la cellule d’information et de communication de la sûreté de wilaya.

Parmi les plus importantes infractions commises par les motocyclistes figurent le non-port du casque, la vitesse excessive, la conduite sans documents, les manœuvres dangereuses, la conduite de motocycles par des mineurs et les nuisances sonores résultant de l'introduction de certains ajouts aux moteurs des motos, outre la circulation sur le tracé du tramway, ainsi que pour certains comportements directement liés à des formes de criminalité, comme le vol à la sauvette et le port de certains objets interdits.

Les campagnes de contrôle visant les propriétaires et les utilisateurs de motos ont été lancées en raison des nuisances occasionnées sur les routes et les accidents, parfois mortels, qui en résultent, provoquant égaleme nt des dommages physiques, en plus des nuisances sonores causées par les motocycles sur le repos et la tranquillité des citoyens à des heures tardives de la nuit, en plus des manœuvres dangereuse sur la voie publique et sur le tracé du tramway.

Parallèlement, les services de la police de Sidi Bel Abbes poursuivent leurs campagnes de sensibilisation, notamment en direction des usagers des motocycles, les appelant à plus de vigilance et de précaution, au respect des règles de conduite saine, afin d’éviter les accidents mortels.