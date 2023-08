Le phénomène rare de l’éclosion d’une tortue caouanne (nom scientifique Caretta caretta), une grosse tortue marine que l’on trouve dans les eaux tempérées et chaudes, a été observé pour la première fois sur le littoral de la wilaya de Jijel, a fait savoir, lundi, le président de l’association "Environnement sans frontières", Nadjib Benayad.

M. Benayad a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que l’éclosion a été observée et filmée de manière fortuite, samedi dernier vers 5 heures du matin, par un citoyen qui a aussitôt pris attache avec les membres de l’association qui se sont déplacés sur la plage de Bani Ferkane (El Milia) pour suivre le phénomène.

L’éclosion de ce type de tortues de grande taille (la caouanne mesure en moyenne 90 cm de long à l’âge adulte), un reptile marin protégé localement et internationalement, est un "phénomène rare", selon la même source qui a rappelé qu’il s’agit de la deuxième éclosion du genre enregistrée en Algérie après celle observée sur une des plages de la wilaya de Skikda en 2017.

Selon M. Benayad, le fait de filmer et de d ocumenter le processus d’éclosion de ce type de tortues constitue est une "percée scientifique" qui prouve la valeur et l’importance de la biodiversité en Algérie, et confirme que "la nidification des tortues marines sur les plages algériennes est un fait et non une fiction". Il a également souligné que l’association "Environnement sans frontières", en coordination avec le Commissariat national du littoral, s’attache à développer un "partenariat scientifique" avec le citoyen, au sein du réseau algérien pour la protection des tortues marines, à travers un vaste programme de sensibilisation.

Le citoyen est ainsi invité, a ajouté M. Benayad, à envoyer des photographies et des vidéos d’observation de tout phénomène naturel de cette nature.

Le président de l’association "Environnement sans frontières" n’a pas exclu la possibilité de la "présence d’autres nids de tortues caouanne", d’autant que la zone Est de la côte jijelienne est considérée comme "un endroit propice pour l’élevage d’animaux marins en raison des conditions climatiques appropriées". Il a aussi soutenu que l’association cherche, "pour peu que les ressources financières soient disponibles", à employer des collaborateurs chargés de surveiller les plages, en particulier pendant la période de nidification (généralement en mai) pou r lui permettre d’en faire un "terreau scientifique" pour les chercheurs.