Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur de la République de Tunisie, Ramdhane Elfayedh avec lequel il a abordé les voies et moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience tenue au siège du ministère, à la demande de l'ambassadeur tunisien, les deux parties ont souligné "l'importance de dynamiser la coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics, à travers l'organisation de rencontres entre les cadres et les experts, et ce en prélude à l'élaboration de la feuille de route bilatérale, à l'occasion de la tenue de la Grande commission mixte de coopération entre les deux pays, dans les prochains jours", lit-on dans le communiqué.

M. Rakhroukh a, par ailleurs, mis en avant "l'importance de renforcer la complémentarité entre les entreprises algériennes et tunisiennes, à travers la con crétisation de projets communs en matière de réalisation de routes et d'autoroutes, se félicitant de l'expérience des sociétés nationales dans ce domaine".