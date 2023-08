La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Mascara a procédé à la distribution de près de 38.000 quintaux d’orge aux éleveurs de la région, a-t-on appris lundi de cette instance.

L’opération de distribution de cette quantité d’orge subventionnée a eu lieu, depuis son lancement en mars et jusqu’à la fin de juillet dernier, au niveau de sept (7) points des communes de Ghriss, Sig, Oued Taghia et Mascara (2 points), Tighennif, Oued El Abtal, Oggaz, El Hachem et Aouf, retenus par la DSA en collaboration avec la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya, a indiqué la même source.

Le nombre de bénéficiaires de cette opération s’élève à présent à 1.858 éleveurs d’ovins, de caprins et d’équins, notamment ceux ayant introduit des demandes sur cette céréale (aliment de bétail) auprès des sections des délégations agricoles sises au chefs-lieux de daïras. L’opération se poursuivra jusqu’au début de la saison agricole prochaine, selon la même source, qui a souligné qu’elle est destinée essentiellement aux éleveurs ayant fait l’objet de recensement général du cheptel animal durant la période de fin nombre 2022 au début d’année en cours par des vétérinaires privés et publics, en compagnie des agents de recensement relevant des divisions sectorielles agricoles de la wilaya, de même que des agents des services communaux.

La DSA a tracé, en collaboration avec la CCLS et la chambre d’agriculture de la wilaya, un programme pour faciliter l’opération de vente de l’orge subventionné dont le prix a été fixé par le ministère de tutelle à 2.500 DA le quintal. Le paiement s’effectue au niveau des agences de la Banque d’agriculture et du développement rural (BADR) de la wilaya. La wilaya de Mascara dispose d’un cheptel estimé à 430.000 têtes, selon laDSA.