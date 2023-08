Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel dans le cadre des préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation prévu à Alger en 2024, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère et de Sonatrach, les deux parties ont passé en revue l'état du marché mondial du gaz et les perspectives de son développement à court, moyen et long termes en sus des mécanismes à mettre en place pour permettre aux pays membres de planifier et de gérer de manière autonome les ressources gazières, note le communiqué.

La rencontre était une opportunité pour examiner les derniers travaux de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) relevant du GECF, et dont le siège est abrité par l'Algérie après la décision prise lors des travaux du 6e sommet du Forum tenu à Doha (Qatar) en 2022. Le GRI se veut un cadre de coopération scientifique et technologique entre les pays membres et un instrument de collaboration avec les instituts similaires à travers le monde. Il cons titue également une voie pour le développement professionnel des experts des pays membres à travers l'organisation de sessions de formation, de rencontres et d'ateliers en la matière.

Le Forum entend soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et leur capacité à planifier et gérer de façon autonome leur développement durable efficace qui tienne compte des exigences environnementales en utilisant et en préservant les ressources du gaz naturel pour l'intérêt de leurs peuples. Il vise à mettre en place un mécanisme de dialogue entre producteurs et consommateurs de gaz, à même de stabiliser et de sécuriser l'offre et la demande sur les marchés mondiaux de gaz naturel.