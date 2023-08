La wilaya de Mostaganem a bénéficié, au cours des deux dernières années, de vastes opérations de réhabilitation de ses structures sportives pour un montant global d’un milliard de DA, a-t-on appris auprès du Directeur de la Jeunesse et des Sports, Ramdane Benloulou.

Ces opérations visent à entretenir le parc des structures sportives relevant du secteur au niveau de la wilaya de Mostaganem et leur réhabilitation, a-t-il expliqué, ajoutant qu’elles ont été financées sur un budget sectoriel et par le Fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du sport (budget local).

Les travaux du complexe sportif de la commune de Sidi Ali, qui comportent une unité de football, avec une capacité d’accueil de 5.400 spectateurs, sont en voie d’achèvement, pour un montant de 550 millions de DA, a fait, savoir M. Benloulou.

Pas moins de dix structures du secteur de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya ont été, par ailleurs, réhabilitées au cours de cette période, pour une enveloppe globale de 40 millions de DA, a-t-il encoreajouté.

Il est également prévu, dans le cadre d’un programme d’urgence financé par le ministère de tutelle, la réhabilitation du centre équestre de la commune de Sayada, créé en 1842, avec une enveloppe de 300 millions de DA, ainsi que de 12 autres structures du secteur pour une somme de 80 millions de DA. Ces opérations, qui ont touché 24 structures en deux années, s’ajoutent aux projets dont a bénéficié le secteur, et qui ont permis de réhabiliter le complexe sportif "Commandant Ferradj" avec ses différentes installations (stade Mohamed Bensaïd), et la rénovation d’autres structures, comme la maison de jeune d’Ouled Boughalem, ainsi que des stades de proximité et des terrains de tennis pour la catégorie des minimes, a-t-on encore précisé.