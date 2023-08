L'inflation en Allemagne a légèrement reculé en juillet, à 6,2% sur un an, mais reste particulièrement élevée par rapport à la moyenne européenne et à l'objectif de la Banque centrale européenne, selon des chiffres définitifs publiés mardi. La hausse des prix à la consommation recule de 0,2 point par rapport au mois de juin, a indiqué dans un communiqué l'institut de statistiques Destatis, confirmant des estimations préliminaires publiées fin juillet. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,3%.

Dans le détail, l'inflation dans le secteur de l'énergie atteint 5,7% sur un an en juillet, après 3,0% en juin et 2,6% en mai selon Destatis. Cette hausse, qui met fin à plusieurs mois de repli, est toutefois due à un "effet de base", liée à la suppression d'une taxe sur l'électricité à la même période l'an dernier.

L'alimentation connait de son côté en juillet une hausse de 11,0%, en baisse par rapport à juin, où elle était de 13,7%. "Le taux d'inflation s'est quelque peu amoindri, mais reste à un niveau toujours élevé", résume Ruth Brand, présidente de Destatis dans un communiqué. Servant de référence pour la Banque centrale eur opéenne (BCE), l'indice des prix harmonisé a augmenté en effet de 6,5% sur un an en Allemagne.

Ce niveau est bien au dessus de la moyenne européenne, à 5,3% en juillet 2023, selon Eurostat, et de l'objectif de 2% poursuivi par la Banque centrale européenne. L'institution monétaire a depuis un an relevé ses taux d'intérêt à une vitesse inédite pour combattre l'inflation, portant dernièrement le principal d'entre eux à son plus haut niveau depuis mai 2001. En zone euro, "l'inflation continue de ralentir", mais "devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période", a déclaré la présidente de la BCE Christine Lagarde fin juillet.