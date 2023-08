Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a présenté, lundi, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ses condoléances au siège de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Alger, suite au décès de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié.

"C'est avec une grande tristesse que l'Algérie a appris la disparition de Henri Konan Bédié, ancien président ivoirien, décédé le 1er août courant.

En cette douloureuse circonstance, je vous présente au nom de Monsieur le président de la République et du peuple algérien et en mon nom personnel, les condoléances les plus sincères et les sentiments de notre profonde sympathie", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances.

"Nous compatissons à la douleur de la famille du défunt et de tout le peuple ivoirien dans l'espoir qu'ils retrouvent à travers ces condoléances, sincères et fraternelles, davantage de force et de courage pour surmonter cette pénible épreuve", lit-on dans le message.

"Avec la disparition de Henri Konan Bédié, la République de Côte d'Ivoire perd un homme d'Etat chevronné et un de ses vaillants enfants qui ont voué leur vie au service de leur pays", a écrit M. Goudjil.

Et de conclure: "Nous vous réitérons nos sincères condoléances et notre profonde compassion et souhaitons à votre pays davantage de progrès et de prospérité".