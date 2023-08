La campagne électorale s'est ouverte officiellement samedi au Liberia en vue de la présidentielle du 10 octobre, où le président sortant George Weah briguera un second mandat.

La Commission nationale des élections a annoncé dans un communiqué lu à la radio, l'ouverture de la campagne samedi à 12H00 et sa clôture le 8 octobre à minuit. La présidente de la commission Davidetta Browne-Lansanah appelle dans ce communiqué à un déroulement "pacifique" de la campagne. George Weah, 56 ans, ancienne star internationale de football reconvertie en politique et élue président en 2017 pour une prise de fonctions en 2018, a annoncé en janvier qu'il serait candidat à un second mandat de six ans.

Il fait face à 19 concurrents. L'ancien vice-président Joseph Boakai (2006-2018, sous Ellen Johnson Sirleaf), l'homme d'affaires et chef de parti Alexander Cummings, et l'avocat défenseur des droits humains Taiwan Gongloe s'annoncent parmi ses principaux rivaux.

La Commission a accrédité 46 partis. Plus de 2,4 millions d'électeurs sont inscrits.