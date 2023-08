Une épidémie de peste porcine est déclarée dans le département de Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où 38 bêtes ont été abattues et incinérées fin juillet, selon le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques.

Le virus de la peste porcine africaine a été découvert dans deux fermes de Djessoulobo, dans la commune de Soubré (369 km d'Abidjan), où 38 animaux ont été abattus et incinérés après une enquête épidémiologique par la direction régionale des Ressources animales et halieutiques et des analyses au Laboratoire national d'appui au développement agricole (LANADA).

Depuis le 31 juillet, les éleveurs des deux fermes ont été invités à désinfecter leurs locaux ainsi que le matériel d'élevage, fait savoir le directeur régional des Ressources animales et halieutiques, Henri Pierre Claver Koutouan, cité par des médias.

Afin de limiter sa propagation et de l'éliminer, la direction régionale des Ressources animales et halieutiques a appelé à l'adoption de certaines mesures, notamment l'interdiction des mouvements de porcs domestiques et sauvages dans la commune de Soubré. El le a également demandé l'abattage sanitaire ciblé de ces animaux dans le périmètre du foyer, le nettoyage et la désinfection des fermes concernées, assurant que la peste porcine africaine ne se transmet pas aux hommes.

La maladie est apparue pour la première fois en 1996 en Côte d'Ivoire. En 2014, 2017 et 2019, la peste porcine est réapparue en Côte d'Ivoire malgré les efforts du gouvernement pour contenir la maladie.