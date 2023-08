Une enveloppe financière de plus de 300 millions de DA a été mobilisée pour améliorer les conditions de scolarisation dans les écoles primaires de la commune de Didouche Mourad (une vingtaine de kilomètre au nord-Est de Constantine), a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Ce montant, alloué sur le budget de wilaya, a été consacré à la réalisation de classes d’extension, de cantines scolaires et la réhabilitation de certaines écoles primaires, a souligné la même source . L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves.

Il s’agit de la réalisation de 14 classes d’extension à travers trois écoles primaires de cette collectivité locale, en plus de 3 cantines scolaires dans trois autres écoles primaires de la même commune, a fait savoir la même source, affirmant que les travaux de réalisation ont été déjà lancés et devront être réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire. La même source a fait état également du lancement, dans le cadre de cette opération, de travaux d’entretien et de réhabilitation d’une vingtaine d’écoles primaires de la commune de Didouche Mourad.

Le secteur de l’éducation sera renforcé à Didouche Mourad par la réception, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, d’une nouvelle école primaire devant contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, a rappelé la même source.