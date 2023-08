Le service central de lutte contre le crime organisé est parvenu à démanteler un réseau organisé constitué de 08 individus, activant dans la contrebande de véhicules à partir de pays étrangers, et à récupérer 16 véhicules, dont plusieurs recherchés par Interpol, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source précise que les investigations menées par les enquêteurs du même service "ont permis d'identifier les mis en cause et de les arrêter au niveau des wilayas d'Alger, de Tizi Ouzou et de Sétif, avec la récupération de documents falsifiés et la somme de 438 millions de centimes", ajoute le communiqué.

Les suspects ont été présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Bir Mourad Rais le 3 août courant, pour "association de malfaiteurs pour commettre des délits, faux et usage de faux de documents publiques et officiels, effacement de caractéristiques techniques et juridiques sur le châssis de véhicules et leur mise en circulation de manière illégale, abus de fonction pour octroi d'indus avantages, contrebande internationale de véhicules, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, et blanchiment d'argent".