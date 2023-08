Plusieurs mesures ont été prises pour prévenir la propagation de la brucellose, dont de nombreux cas ont été enregistrés chez le cheptel dans la wilaya d'El-Meghaïer, ont indiqué dimanche des responsables de la direction des services agricoles (DSA).

Ces mesures préventives ont été adoptées dans le cadre d'un plan d'action commun regroupant l'inspection vétérinaire, le service prévention de la direction de la santé, la direction du commerce et de la promotion des exportations, et les services de l’épidémiologie et de médecine préventive des daïras d'El -Meghaïer et Djamaâ, suite aux cas de brucellose réenregistrés dans les communes de Sidi Amrane, Djamaâ, Morara, Sidi Khelil, Tindela, El -Meghaïer, Still, et Oum Tior, a-t-on expliqué.

Il s’agit aussi de l’étude des causes de la propagation de cette maladie infectieuses à la lumière des résultats des enquêtes épidémiologiques, selon la même source.

Dans le même sillage, une cellule d'investigation épidémiologique a été mise en place, dans le but de contrôler la situation épidémiologique et de prendre les précauti ons pour limiter la propagation de cette pathologie, a-t-on indiqué.

Les mêmes secteurs ont programmé des actions et des compagnes de sensibilisation en exploitant tous les moyens et médias disponibles sur les dangers de cette maladie infectieuse et sa transmission, tels que le contact direct avec des animaux infectés, la consommation de lait cru non pasteurisé, ainsi que ses dérivés, a expliqué la directrice des services agricoles, Wardia Oukbi.

La commission santé, hygiène, et protection de l'environnement de la wilaya avait préparé un plan pour la saison estivale qui comprend des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les maladies à transmission hydrique et les zoonoses, selon la même source.