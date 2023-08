Une trentaine d'anciens internationaux algériens de football, appartenant à différentes générations entre les années 1980 et 2000, ont obtenu dimanche au Centre technique de Sidi-Moussa le deuxième module de la Licence CAF (A), a annoncé dans un communiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

Parmi les anciens internationaux qui ont obtenu ce module les stars de la fin des années 1980, Si-Tahar Chérif El Ouazzani (MC Oran) et Tarik Hadj Adlène (USM Alger).

A leurs côtés, plusieurs joueurs des générations suivantes, notamment, Samir Zaoui (ASO Chlef), Anouar Boudjakdji (WA Tlemcen), Lounès Gaouaoui (JS Kabylie), Farid Benmellat (RC Kouba), Tarik Ghoul (USM El Harrach) et Amir Karaoui (ES Sétif). Il y avait aussi un nombre relativement important d'anciens joueurs du CR Belouizdad, notamment Ishak Ali-Moussa, Brahim Arafat Mezouar, Mohamed Talis et leur capitaine, Karim Bakhti.

"La cérémonie de clôture pendant laquelle ont été remises les attestations de succès aux lauréats s'est déroulée en présence du Directeur technique national Mustapha Biskri, son adjoint Zohei r Djelloul et du responsable de la formation, Ameur Chafik" a indiqué la FAF dans son communiqué.

Une des nouvelles particularités de ce module a été "l'introduction de cours liés à l'arbitrage et aux règlements modernes en la matière" a-t-on encore précisé de même source, ajoutant qu'un "cours particulier a été dédié à la connaissance et à l'utilisation des outils d'analyse moderne". Une approche innovante en matière de formation qui témoigne de l'engagement de la Direction technique nationale à fournir aux participants des compétences et des connaissances applicables dans différents domaines liés au football.

La DTN a donné rendez-vous aux apprenants à partir du mois de septembre, pour suivre le 3e module de la formation.