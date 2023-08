Une surdité a été diagnostiquée chez votre enfant ? Devra-t-il porter un appareil auditif ou un implant cochléaire ? Pourra-t-il apprendre à parler ? Les réponses des experts sur les traitements de la surdité chez l'enfant.

Aujourd'hui, il n'y a plus à hésiter entre langue des signes et appareillage pour les enfants atteints de surdité : les enfants sont presque tous appareillés. Reste la question du choix du dispositif qui dépend du niveau de surdité. Mais une correction auditive n'exclut pas l'apprentissage de la langue des signes. Au contraire, sa maîtrise peut permettre à l'enfant de comprendre les informations et de communiquer avec ses parents, ou d'autres enfants sourds, avant de pouvoir pleinement utiliser son implant, par exemple. Elle peut être enseignée dès l'âge de 7-8 mois.

POUR LES SURDITÉS LÉGÈRE À MOYENNES : UN APPAREIL AUDITIF

Les prothèses auditives amplifient les sons. Elles sont prescrites par l'ORL, mais c'est l'audioprothésiste qui les choisit, les adapte et les règle. Les appareils généralement recommandés sont des contours d'oreille, (même chez les bébés), désormais très discrets. La phase d'adaptation nécessite une collaboration étroite entre les parents et l'audioprothésiste, notamment lorsque l'enfant est très jeune. Un contrôle est indispensable tous les 3 mois jusqu'à 2 ans, puis tous les six mois jusqu'à 6 ans, et une fois par an. Si l'appareil se révèle insuffisant et ne permet pas le bon développement du langage, l'implant cochléaire peut être envisagé.

POUR LES SURDITÉS SÉVÈRES À PROFONDES : UN IMPLANT COCHLÉAIRE

L'implant cochléaire est indiqué dans les cas de surdité sévère à profonde des deux oreilles. « Mais on ne le propose jamais d'emblée et il ne peut être posé avant l'âge de 6 mois, précise le Dr Natalie Loundon, spécialiste de la surdité infantile. Cela permet aux parents de prendre en main la pathologie de leur enfant, mais aussi de voir les apports et les limites des prothèses auditives. »

Le système est constitué d'une partie interne, implantée chirurgicalement dans la cochlée (organe de l'oreille interne), et d'une partie externe mobile (contour d'oreille ou boîtier).

L'intervention dure 90 minutes et nécessite 2 à 4 jours d'hospitalisation. La pose s'effectue en général d'un seul côté. « La motivation de la famille est essentielle, car une rééducation orthophonique est indispensable, souligne le Dr Sandrine Marlin, spécialiste en génétique de la surdité.

On n'entend pas comme un entendant. L 'enfant doit apprendre à comprendre les sons qu'il reçoit ». L'âge de l'implantation, avant 3 ans, est une condition de la réussite.