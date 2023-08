Une ouïe à la traîne, et c'est toute la vie de nos enfants qui peut être chamboulée. Mais comment savoir si notre enfant, qu'il ait 1 mois ou 5 ans, entend correctement ? Et que faire si ce n'est pas le cas ? Des décibels en moins, et le fait d'apprendre à parler, à lire, à se faire des copains, peut se transformer en course d'obstacles.

Plusieurs causes peuvent expliquer une baisse de l'audition. Cela va du simple bouchon de cérumen à l'infection de la future maman par le cytomégalovirus. Parfois, la perte auditive est temporaire, comme lorsque l'enfant a une otite séreuse. "C'est la première cause de baisse de l'audition, elle concerne surtout les moins de 7 ans", prévient la Dre Martine François, ORL pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré (Paris).

Sournoise, elle avance masquée, sans fièvre ni autres signes extérieurs qui pourraient alerter. Mais dans l'ombre, du liquide s'installe derrière le tympan, atténuant les sons. C'est comme si l'enfant avait la tête sous l'eau en permanence, les mots lui parviennent de façon peu intelligible. "D'autres fois, la perte est définitive. Ce sont les surdités de perception, qui touchent l'oreille interne. 80 % sont d'origine génétique."

QUELS SONT LES SIGNES QUI DOIVENT ALERTER ?

C'est Jules qui augmente le volume de la télé, Léa qui fait constamment répéter sa maman, le petit dernier qui ne sursaute pas quand une porte claque... "Un retard de langage est un autre signal d'alerte.

" Les parents sont d'excellents observateurs, donc s'ils ont un doute, ils ne doivent pas hésiter à consulter un ORL, car c'est lui le spécialiste de l'audition. Son contrôle technique des oreilles est sur mesure, adapté à l'âge de l'enfant qui lui fait face. "On ne commencera pas forcément par l'otoscopie chez un tout-petit, car cette inspection du tympan et du conduit auditif externe pourrait l' effrayer" rassure la Dre François.

Au cours de l'audiométrie, le spécialiste va par exemple, le dos tourné, chuchoter des mots que l'enfant devra montrer sur une planche d'images.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?

Quelle que soit l'origine de la baisse auditive, et quelle que soit l'intensité de celle-ci, il y a des solutions. "Pour les otites séreuses ou les otites moyennes aiguës à répétition, si les médicaments ne règlent pas le problème, la pose d'aérateurs transtympaniques ou yo-yos est souvent la solution." Ces petits tubes creux évacuent le liquide bloqué derrière le tympan. "On les retire au bout de quelques mois s'ils ne sont pas déjà tombés tout seuls."

En cas de perforation du tympan, à la suite d'une otite ou d'un traumatisme (Coton-Tige...), si le tympan ne se répare pas de lui-même, un passage sur la table d'opération le remettra en bon état de marche. Pour les surdités de perception, il faut appareiller. "En première intention, avec une prothèse auditive, amplificateur de sons.

Quand la perte auditive est très sévère, il y a l'implant cochléaire, dont une partie est insérée dans la cochlée" Cet appareil est un magicien : suivi d'une rééducation orthophonique, il permet à des enfants sourds de réentendre la voix de leurs proches, de parler, d'écouter de la musique, de suivre une scolarité classique, d'avoir des copains... et de retrouver leur insouciance.